"Pátria aberta." Montenegro partilha preocupação de Marcelo sobre imigração

O presidente do PSD afirmou esta terça-feira que "os extremismos fazem mal à democracia, sejam de direita ou de esquerda", e voltou a recusar o apoio de "políticos ou políticas" racistas, demagógicas ou irresponsáveis.

No final da sessão solene do 25 de Abril, Luís Montenegro considerou que o discurso do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi "importante para reforçar os valores do 25 de Abril, da diversidade de opinião, do respeito e da tolerância uns pelos outros".

O líder do PSD destacou ainda a parte final da intervenção do chefe de Estado para voltar a defender a importância da "atração e integração de imigrantes" para Portugal.

Já sobre a sessão de boas-vindas ao Presidente do Brasil, cujo discurso os deputados do Chega tentaram interromper exibindo cartazes insultuosos que lhes mereceram uma reprimenda do presidente do parlamento, Montenegro defendeu que "todos devem contribuir para serenar muito do conflito, da crispação" que se sentiram esta terça-feira e nos dias anteriores.

"Estar a fazer um combate numa sessão solene àqueles que antecederam o atual Presidente do Brasil não é o melhor caminho para dar tranquilidade a toda a comunidade. Senti isso nas duas intervenções dessa sessão solene, independentemente se me ter revisto em muito do que foi dito", afirmou Montenegro.

O líder do PSD voltou a defender que "teria sido melhor" que a sessão de boas-vindas se tivesse realizado num outro dia e lamentou que a maioria dos discursos não se tivesse centrado "no drama que as famílias têm hoje para sustentar despesas básicas".

"E isso é uma questão que não nos remete para os extremismos, não são os extremos que vão solucionar com moderação os problemas que as pessoas sentem no dia a dia. E isto vale para os extremos direitos e esquerdos", disse.

O líder do PSD criticou o PS por estar esta terça-feira "muito focado em digladiar-se politicamente com a extrema-direita, esquecendo que há pouco tempo andava de braço dado com a extrema-esquerda".

"Os extremos fazem mal à democracia, ainda que se integrem nela, quer sejam de direita, quer sejam de esquerda", afirmou.

Questionado pelos jornalistas sobre a demarcação em relação ao partido liderado por André Ventura, Montenegro repetiu o princípio que apontou numa entrevista recente à CNN.

"Nós vamos respeitar os valores do PSD, não vamos alinhar com políticos ou políticas que tenham na ação política a xenofobia, o racismo, o oportunismo ou a demagogia desmesurada", disse, repetindo igualmente que consigo como primeiro-ministro o PSD não será apoiado por "políticos e políticas que demonstrem imaturidade e irresponsabilidade".

Montenegro foi ainda questionado sobre o discurso do presidente da Assembleia da República, que defendeu na sessão solene do 25 de Abril que tempo de cada instituição democrática deve ser respeitado sem atropelos ou precipitações.

"Tenho sentido em muitas dessas intervenções uma atitude muito defensiva e muito justificativa. Só a atitude defensiva e justificativa já dizem muito do pensamento político que anda à volta do PS dos seus dirigentes", apontou.