Paulo Cafôfo é o novo secretário de Estado das Comunidades

O antigo presidente da Câmara Municipal do Funchal e ex-líder do PS/Madeira, Paulo Cafôfo, vai ser secretário de Estado das Comunidades Portuguesas do XXIII Governo Constitucional, sucedendo a Berta Nunes.

Paulo Cafôfo, de 51 anos, é licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Professor de profissão, foi docente em várias escolas da Região Autónoma da Madeira.

Foi eleito presidente da Câmara do Funchal em 29 de setembro de 2013, altura em que concorreu como cabeça de lista independente pela coligação que integrava PS, BE, o Partido da Nova Democracia, MPT, PTP e PAN, com 39,22% dos votos.

Em 01 de outubro de 2017, foi reeleito como presidente do município do Funchal pela coligação Confiança (PS, BE, JPP, PDR e Nós Cidadãos), com 42,05%.

Cafôfo também foi presidente da Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira e da Confederação dos Municípios Ultraperiféricos.

O autarca renunciou ao mandato de presidente da Câmara do Funchal em junho de 2019 para ser o candidato indicado pelo PS à presidência do Governo Regional da Madeira, perdendo as eleições para o PSD.

Paulo Cafôfo foi eleito presidente do PS da Madeira em julho de 2020, mas renunciou ao cargo depois do mau resultado do PS na região nas últimas eleições autárquicas, tendo sido substituído por Sérgio Gonçalves em fevereiro deste ano.

No XXIII Governo Constitucional e sob a tutela do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Francisco André regressa como secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, enquanto Bernardo Cruz é o novo secretário de Estado da Internacionalização.

A posse de todo o XXIII Governo Constitucional está prevista para quarta-feira, pelas 17:00, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa.