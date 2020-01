Paulo Pedroso saiu do Partido Socialista

© Paulo Spranger/Global Imagens

O antigo ministro Paulo Pedroso já não faz parte do Partido Socialista. A pista estava numa publicação feita na sua página oficial do Facebook durante a tarde deste domingo, algo que o próprio confirmou ao Expresso nesta segunda-feira. O jornal adianta ainda que Pedroso vai deixar de ser administrador no Banco Mundial a 15 de fevereiro.

"Eu hoje sou um socialista democrático, preocupado com o futuro do sindicalismo e desvinculado da militância partidária." Com uma frase apenas, Paulo Pedroso fazia saber que já não integra o Partido Socialista, numa publicação em que deixava também críticas ao Governo liderado por António Costa.

"Nas últimas eleições, o programa eleitoral do PS em matéria de diálogo social era quase igual ao de qualquer partido democrata-cristão europeu", escreveu Pedroso, criticando a forma como o partido se relaciona com os sindicatos e como acabou por assumir o papel de "árbitro descomprometido na concertação social, equidistante de empregadores e trabalhadores, que é contra o seu património genético e mesmo a sua declaração de princípios".

Pedroso escreve ainda que desde que António Costa chegou a secretário-geral do PS, o "desinteresse" do partido pelo sindicalismo agravou-se e que tal "é motivo para quem não quer a desinstitucionalização das relações laborais pensar que via socialista é esta que a direção do PS de António Costa adotou, mas que ainda está muito a tempo de corrigir, no partido e no governo, embora já não na representatividade parlamentar".

"Resta saber se o PS acha que tem aqui um problema e não há sinal nenhum de que ache", conclui.