Paulo Raimundo é homem para reeditar uma geringonça? João Oliveira acredita que sim

O antigo líder parlamentar do PCP, João Oliveira, afirmou, em declarações à TSF, que o futuro secretário-geral do partido, Paulo Raimundo, é homem para se lançar num novo acordo que permita um governo de esquerda.

"Só um partido muito corajoso, como o nosso, é que foi capaz de dar esse passo, com os resultados que isso teve na vida dos portugueses e que hoje é indesmentível e incontornável" e, como Jerónimo de Sousa, Paulo Raimundo, na opinião do comunista, será capaz de seguir o mesmo caminho.

Agora, as condições são diferentes das que Portugal ultrapassava em 2015, mas João Oliveira julga que o futuro secretário-geral do PCP "tem condições para assumir essas responsabilidades" para uma nova geringonça.

João Oliveira garante, por outro lado, que não se sente desiludido por não ter sido o eleito do comité central para subir ao lugar de Jerónimo de Sousa. "Essa hipótese nunca esteve colocada, a não ser por especulação", garante, e "é com grande confiança" que o ex-líder parlamentar dos comunistas encara o futuro do partido.

Sobre a Guerra na Ucrânia, o ex-deputado espera que se encontre o caminho para "não alimentar a guerra e encontrar uma solução de paz" e insistir "em iniciativas que permitam alcançar um cessar-fogo e não enviar armas" para terminar com "a escalada" do conflito.

Jerónimo de Sousa, de 75 anos, abandona a liderança do PCP, após quase 18 anos no cargo.

O PCP anunciou na noite de sábado que o secretário-geral, Jerónimo de Sousa, vai deixar o cargo depois de uma reflexão sobre a sua saúde. Paulo Raimundo, de 46 anos, vai ser o sucessor de Jerónimo de Sousa, que estava na liderança do partido há 18 anos.

O secretário-geral cessante tinha mandato até 2024 e vai ser substituído por um dos poucos dirigentes que faz parte dos órgãos mais restritos do partido - a Comissão Política e o Secretariado. Paulo Raimundo é uma figura proeminente para as bases comunistas, mas desconhecida na esfera mediática.