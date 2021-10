"Tenho todas as condições para unir o PSD e para vencer as próximas legislativas em 2023"

© Mário Cruz/Lusa

Por TSF 15 Outubro, 2021 • 16:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O eurodeputado Paulo Rangel faz, esta sexta-feira, uma declaração para se apresentar à liderança do PSD, poucas horas depois de o ter anunciado no Conselho Nacional do partido. No discurso de apresentação da candidatura, Rangel diz-se "persuadido" de que tem "todas as condições para unir o PSD, para promover o seu crescimento realizando a sua tradicional vocação maioritária e para vencer as eleições legislativas de 2023" com um Governo "estável".

O candidato à liderança social-democrata vê a sociedade portuguesa como "ainda aristocrática e tipicamente elitista", resistente à "mobilidade e à ascensão social" e com ampliação de "elites de todo o tipo: económicas, sociais, culturais".

"Portugal é um país pobre, profundamente desigual, sem igualdade de oportunidades, onde o elevador social só funciona para pessoas com capacidades excecionais", em detrimento de "cidadãs e os cidadãos médios que arrancam dos níveis mais baixos da sociedade". Por isso, explica, quer garantir a "mobilidade social".

Paulo Rangel acusa as "políticas socialistas" de terem ampliado o " grande fosso na sociedade portuguesa, o imobilismo de classe, a vantagem e o privilégio das mais

altas camadas sócio-económico-culturais" e argumenta que, se "nos anos 90, dizia-se que Portugal não podia parar, depois de 2000, Portugal parou".

O "tempo desperdiçado que nos estagnou, empobreceu, anestesiou e paralisou", defende, originou-se no "descalabro do PS socratista" e agravou-se na "agenda ideológica, fundamentalista e radical do PS costista", que diz estar "refém dos extremos da esquerda".

Com 53 anos, é eurodeputado desde 2009, tendo sido, por três vezes consecutivas, cabeça de lista nas europeias pelo PSD, e é vice-presidente do Partido Popular Europeu.

Líder parlamentar do PSD entre 2008 e 2009, sob a liderança de Manuela Ferreira Leite, Rangel disputou a presidência do PSD em 2010, conseguindo 34,4% dos votos contra os 61% de Pedro Passos Coelho, numas eleições a que também concorreram José Pedro Aguiar Branco (3,42%) e Castanheira Barros (0,27%).

O presidente do PSD, Rui Rio, ainda não esclareceu se será ou não recandidato ao cargo.