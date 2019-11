Paulo Rangel reeleito vice-presidente do Partido Popular Europeu

Paulo Rangel é vice-presidente do PPE desde 2005 © André Rolo/Global Imagens

Paulo Rangel foi esta quinta-feira reeleito vice-presidente do Partido Popular Europeu (PPE), posição que ocupa desde 2005.

Segundo um comunicado enviado às redações pelo Parlamento Europeu, o eurodeputado português foi eleito com 294 votos entre os 542 delegados ao Congresso do PPE.

"Esta foi a eleição mais difícil que houve no PPE na última década. 12 candidatos com grande qualidade. Concorri com candidatos que ocupam posições nacionais e europeias com muito peso político. Comissários, Presidentes de partidos políticos, um antigo Presidente do Parlamento Europeu e candidatos apoiados por primeiros-ministros em funções. Eu apresentei-me apenas com o meu trabalho", afirmou Paulo Rangel, citado no mesmo documento.

Paulo Rangel tinha até agora o pelouro da adesão dos partidos que querem pertencer a família política do Partido Popular Europeu e foi o autor do código de conduta do PPE.