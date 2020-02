© Rui Manuel Fonseca/Global Imagens

Foi líder parlamentar, é eurodeputado mas estar à frente de uma autarquia é um cenário que considera ser "extemporâneo". Paulo Rangel gosta do que faz no Parlamento Europeu e acredita que o partido também fica melhor servido com essa opção.

"Olhe para o meu percurso atual e para os cargos que desempenhei em Bruxelas e percebe que o PSD perderia muito se eu deixasse Bruxelas", diz Paulo Rangel entrevistado pela TSF, no congresso de Viana do Castelo.

Mas como não tem por hábito fechar portas sempre vai dizendo que "nunca digo não vou fazer isto ou aquilo. Não digo isso na vida pessoal na vida profissional, nem na vida política que é mais volátil do que as outras duas".

Questionado sobre se Luís Montenegro seria um bom candidato autárquico para o PSD, Rangel lembra que Montenegro foi seu aluno e que "é um quadro que de modo nenhum" pode ser dispensado até de um eventual combate em Lisboa ou no Porto: "seria um bom candidato e eu não excluiria nenhuma dessas duas" autarquias.

"Luís Montenegro teve um papel no passado, tem no presente e terá no futuro do PSD",

Presidenciais: "É bom ter esse momento para capitalizar"

Com as presidenciais no horizonte, Paulo Rangel compreende o silêncio de Rui Rio sobre esta matéria, até porque Marcelo Rebelo de Sousa ainda não formalizou a recandidatura.

"Penso que isso está um pouco articulado com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo não quer que este assunto seja prioritário porque isso iria afetar a sua posição" diz Paulo Rangel recordando ainda "a ligação especial" que Rio mantém com Marcelo Rebelo de Sousa de quem foi secretário-geral, apesar da relação "também ter tido os seus quiproquós".

"Eu acho importante ter esse momento para capitalizar", considerando, por isso, que esse eventual apoio não deverá ser desvendado neste 38º congresso do PSD.

Eutanásia: Marcelo "não se deverá opor" a um referendo

Paulo Rangel lembra o "historial político" de Marcelo Rebelo de Sousa para admitir que o Presidente da República seria favorável à realização de um referendo sobre a eutanásia. Se em 1998, enquanto líder do PSD, Marcelo promoveu dois referendos: sobre a interrupção voluntária da gravidez e sobre a regionalização, Rangel acredita que não viria de Belém a oposição a uma consulta popular sobre a eutanásia.

"O que eu acho é que a Assembleia da República não estará orientada para aí", reconhece Paulo Rangel.