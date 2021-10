Paulo Rangel anuncia candidatura à liderança do PSD no Conselho Nacional

© Global Imagens

Por Filipe Santa-Bárbara 14 Outubro, 2021 • 20:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Está desfeito o segredo mais mal guardado da vida interna do PSD: Paulo Rangel é candidato à liderança do partido.

A notícia foi avançada pelo Observador e confirmada pela TSF, acabando assim com as conversas de bastidores das últimas semanas.

A decisão vai ser comunicada no Conselho Nacional desta noite e Rangel avançará seja qual for o calendário que sair da reunião desta quinta-feira.

Na quarta-feira à noite, Rui Rio apelou ao Conselho Nacional para que não marque já hoje as diretas e o Congresso - como estava previsto e com uma proposta de calendário enviada horas antes pela própria direção (eleições em 04 de dezembro e congresso em janeiro) - e só o faça depois de se esclarecer se o próximo Orçamento do Estado é ou não aprovado.



Paulo Rangel, 53 anos, é eurodeputado desde 2009, tendo sido por três vezes consecutivas cabeça de lista nas europeias pelo PSD, e é vice-presidente do Partido Popular Europeu.



Líder parlamentar do PSD entre 2008 e 2009, sob a liderança de Manuela Ferreira Leite, Rangel disputou a presidência do PSD em 2010, conseguindo 34,4% dos votos contra os 61% de Pedro Passos Coelho, numas eleições a que também concorreram José Pedro Aguiar Branco (3,42%) e Castanheira Barros (0,27%).



Em 2017, voltou a ponderar concorrer à presidência do PSD, aquando da saída de Pedro Passos Coelho, mas decidiu não avançar invocando razões de ordem familiar.



Nas últimas diretas, em 2020, apoiou o atual presidente, Rui Rio, contra Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz, mas meses mais tarde viria a recusar um convite da direção para ser o candidato do PSD à Câmara Municipal do Porto.



O presidente do PSD, Rui Rio, ainda não esclareceu se será ou não recandidato ao cargo.