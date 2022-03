PCP à espera de medidas do novo Governo, Livre critica Mar na Economia

© Photo by Magda B on Unsplash

O PCP vai esperar para ver se a política do novo Governo será de facto capaz de dar respostas aos problemas que o país enfrenta, como o aumento dos preços dos bens essenciais, e o Livre deixa desde já uma crítica ao novo posicionamento dos assuntos do mar sob alçada da Economia.

No Fórum TSF desta quinta-feira, a líder parlamentar do PCP, Paula Santos, assinalou que mais importante do que os nomes que compõem o novo executivo é saber "que política é que o Governo vai executar e se esta de facto dará as respostas necessárias aos problemas que afetam os trabalhadores, o povo e o país", em especial "os baixos salários e baixas pensões" e a subida de preços de bens essenciais.

"É importante assegurar que de facto são adotadas medidas do ponto de vista da definição de preços máximos, mas também que permitam efetivamente reduzir os preços especulativos", assinala a deputada comunista, sublinhando ainda "a necessidade de salvar o SNS e a necessidade de garantir o direito à habitação", problemas "que estão identificados e que afetam a generalidade dos trabalhadores e da nossa população e a que o Governo não tem dado resposta".

Pelo Livre, o deputado eleito único Rui Tavares lamenta que a pasta do Mar passe para a alçada da Economia, uma mudança que passa "um sinal errado".

"Deveria estar na do Ambiente por várias razões: a importância do mar e dos oceanos na luta contra as alterações climáticas, o papel que Portugal quer desempenhar, marcando a agenda internacional sobre os oceanos, e porque o mar não deve ser apenas entendido como recursos marinhos economicamente interessantes, que o são, mas como parte do meio ambiente", detalha.

*com Manuel Acácio