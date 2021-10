PCP acusa Marcelo de ter sido "fator de instabilidade" durante a negociação do Orçamento

Vasco Cardoso, membro da comissão política do Partido Comunista Português © Leonardo Negrão/Global Imagens

Vasco Cardoso, membro da comissão política e do comité central do PCP, um dos negociadores dos comunistas com o Governo, em entrevista à TSF e ao Diário de Notícias, acusa Marcelo Rebelo de Sousa de ter sido responsável pela "instabilidade" durante as negociações. O PCP entende que o Presidente da República não devia ter anunciado tão cedo, ainda com as conversas entre PCP e Governo a decorrer, que se o Orçamento do Estado para 2022 não fosse aprovado, convocaria eleições.

O PCP entende que há outras soluções para lá da dissolução. Que o Governo deveria ter a oportunidade de apresentar um novo Orçamento do Estado e, até lá, governar em duodécimos.

Mas, e uma vez que Marcelo Rebelo de Sousa decidiu já que vai convocar eleições, o que o PCP dirá ao Presidente este sábado, quando for recebido em Belém, é que convoque as eleições "o mais depressa possível".

"Se o Presidente da República insistir em ser um fator de instabilidade, provocando eleições antecipadas e criando esse cenário, então que o faça com a maior brevidade possível, e cá estaremos para disputar também essas eleições", declara Vasco Cardoso.

