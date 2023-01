PCP começa jornadas em Beja com foco em direitos laborais e sociais

O secretário-geral do Partido Comunista Português, Paulo Raimundo © António Pedro Santos/Lusa

As jornadas parlamentares do PCP começam esta segunda-feira, em Beja, com uma duração de dois dias, focadas nos direitos laborais, sociais e culturais, com iniciativas ligadas à ferrovia, saúde, produção agrícola ou infraestruturas.

O PCP vai 'arrancar' as suas jornadas parlamentares com uma viagem de comboio entre o Pragal e Beja, durante a qual os deputados comunistas Paula Santos e Bruno Dias vão conversar com utentes e trabalhadores sobre "o plano nacional da ferrovia e os investimentos que são necessários realizar".

Após a chegada do comboio a Beja, prevista para as 09h30, a sessão de abertura das jornadas parlamentares está marcada para as 11h30, no Beja Parque Hotel, com intervenções do secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, e da líder parlamentar do partido, Paula Santos.

Depois, entre segunda e terça-feira, os deputados do PCP terão iniciativas em vários concelhos do distrito, como uma reunião com a administração do Hospital de Beja, uma visita às "obras inacabadas da IP8, em Figueira dos Cavaleiros", ou um encontro com a direção da Cáritas de Beja sobre a imigração na região.

"Iremos contactar com os trabalhadores e abordar os direitos dos trabalhadores, os investimentos nas acessibilidades e mobilidade, no plano da ferrovia, na rodovia, em particular com o IP8, mas também abordar as questões relacionadas com o importante investimento e potencialidades que tem o aeroporto de Beja, [a questão] da saúde, com a visita ao hospital, [e da] cultura, com contactos com as estruturas culturais do distrito de Beja", salientou Paula Santos em declarações aos jornalistas no parlamento.

No geral, segundo adiantou a líder parlamentar, durante estas jornadas parlamentares vão ser abordadas as questões relacionadas com os "direitos laborais, sociais e culturais", mas também com a "produção nacional e o emprego".

"O distrito de Beja é um distrito com diversas potencialidades nos setores produtivos, no património cultura, com uma grande riqueza nas suas gentes e nos seus trabalhadores, mas é também um distrito que tem sofrido muito com as consequências da política de direita de sucessivos governos", frisou.

Segundo a líder parlamentar, essas consequências têm-se refletido "no despovoamento", "no desinvestimento nas infraestruturas, em particular nas acessibilidades, na mobilidade, mas também nos serviços públicos".

Na terça-feira, as jornada parlamentares deverão terminar às 14h30, com uma conferência de imprensa de Paula Santos de apresentação das conclusões.

Estas são as primeiras jornadas parlamentares do PCP desde que Paulo Raimundo tomou posse como secretário-geral do partido, em novembro de 2022, substituindo Jerónimo de Sousa, que ocupava o cargo desde 2004.

As últimas jornadas parlamentares do PCP decorreram entre 27 e 28 de junho de 2022, no distrito de Setúbal, sob o mote "Travar o aumento de preços, valorizar salários e pensões, promover a produção nacional".