PCP considera que dados do INE mostram "fragilidade económica que o país enfrenta"

O deputado do PCP destaca que "o crescimento económico continua numa trajetória de desaceleração" © Miguel A. Lopes/Lusa (arquivo)

O PCP considerou esta quarta-feira que os dados sobre a economia portuguesa divulgados pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE) mostram a "fragilidade económica que o país enfrenta" e comprovam que medidas como o aumento dos salários e das pensões "são possíveis e necessárias".

Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, o deputado do PCP Duarte Alves reagiu aos dados divulgados pelo INE que apontam para um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,5% no primeiro trimestre, face ao mesmo período do ano passado, e de 1,6%, em comparação com o trimestre anterior.

Ainda segundo a estimativa rápida do INE, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) recuou para 4,0% em maio, menos 1,7 pontos percentuais do que em abril.

Para Duarte Alves, estes números demonstram que "continuam a aumentar os preços", uma vez que a inflação homóloga de 4% significa que "muito dificilmente" se chegará ao final do ano "com uma inflação inferior a 5%".

"Se assim for, estes 5% no final do ano de 2023 somam-se aos 8% de inflação do ano de 2022. Significam o empobrecimento geral da população", defendeu.

Por outro lado, disse o deputado do PCP, "o crescimento económico continua numa trajetória de desaceleração", que se deve a uma "contração do mercado interno" e também a uma "quebra do investimento público e privado".

"Apesar de haver um aumento de exportações, sobretudo associado ao turismo, estes números não iludem a fragilidade económica que o país enfrenta e que exige medidas para um crescimento económico mais sustentado, que permita o desenvolvimento económico do país", frisou.

Duarte Alves salientou ainda que os dados do INE comprovam que "não há nenhuma razão que impeça o Governo de aumentar os salários e as pensões", acrescentando que "essa é uma resposta absolutamente necessária neste momento".

"O Governo só não faz porque continua numa política de submissão aos interesses dos grupos económicos e, nisso, tem a convergência dos partidos à sua direita", vincou.

Segundo o deputado do PCP, estes números "mostram que é necessário e urgente aumentar salários, pensões" e implementar "medidas que combatam a especulação, que promovam a valorização dos serviços públicos, da produção nacional" e uma "política fiscal mais justa e que combata a especulação".

Duarte Alves sublinhou ainda que é também necessário que "Portugal defenda uma política contrária àquela que o Banco Central Europeu tem aplicado de aumento dos juros", sendo que essa "é uma preocupação que o Governo deveria ter".

E também deveria ter "uma política de controlo de preços, para que os preços baixem efetivamente", acrescentou.