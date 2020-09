João Oliveira, líder parlamentar do PCP © Gerardo Santos/Global Imagens

Por Judith Menezes e Sousa e Catarina Maldonado Vasconcelos 30 Setembro, 2020 • 08:48

João Oliveira, líder parlamentar do PCP, afirma que o PCP fará sempre as negociações do OE2021 com a mesma fórmula repetida: "fazer o que sempre fizemos", para negociar soluções para o país, numa altura em que o país atravessa momentos excecionais, ao contrário do que acontecia no anterior Orçamento. "Intervir como sempre interviemos nos outros Orçamentos o Estado", realça o comunista.

A negociação do Orçamento será feita, então, para "encontrar resposta para o país e não para encontrar respostas para uma crise política criada artificialmente", atira o líder parlamentar do PCP.

Uma "crise política" apenas "artificial"

João Oliveira posiciona-se mais diretamente dizendo que o "Presidente da República não tem competência de aprovação ou elaboração do OE" e que "a ameaça de crise política foi criada artificialmente pelo primeiro-ministro e pelo Presidente da República".

O contexto de hoje é muito diferente, pelo que pensar o Orçamento do Estado é também um exercício diferente, perante problemas novos. Na perspetiva do líder parlamentar, o Governo tem dado respostas ao PCP, "umas favoráveis, outras menos desfavoráveis". Não se têm registado "grandes diferenças" da posição do Executivo na hora de negociar para este OE2021.

"Não existem compromissos com o Partido Socialista para aprovação do Orçamento", garante, e vinca que os comunistas votaram contra o Orçamento Suplementar, apesar da viabilização do BE e do PSD, já que "não era o Orçamento que correspondia às necessidades do país", e isso trará consequências, alerta João Oliveira. A viabilização por parte do BE e do PSD só desajudou o país, frisa.

PCP ainda não tem decisões tomadas quanto ao OE2021

A aproximação da "apresentação da proposta do Orçamento do Estado" trará "mais dias de bico-de-obra". O mesmo se pode dizer, acrescenta João Oliveira, da discussão da especialidade.

As sugestões dos comunistas para o Orçamento do próximo ano não são "propriamente um decalque de propostas". Em maio, o PCP sugeriu a criação de um apoio social extraordinário para quem não tem qualquer cobertura de outros apoios, proposta que foi chumbada e mais tarde foi ainda rejeitada aquando do Orçamento Suplementar. Para o OE2021, continua a fazer sentido sugeri-la, defende João Oliveira. Para o líder parlamentar do PCP, é importante analisar o grau de abertura do Executivo para contemplar a medida nos moldes em que o Partido Comunista a pensou. "Vamos ver qual é exatamente a abertura que o Governo tem, qual é o universo das pessoas abrangidas por essa prestação social, em que condições, montantes e por quanto tempo é atribuída", sustenta o comunista.

Mais investimento nos serviços sociais

A contratação de trabalhadores em serviços públicos (técnicos, auxiliares educativos, professores....) é também uma das medidas que o PCP promete continuar a reivindicar. Uma bolsa de recrutamento para serviços de apoio social, devido à falta de trabalhadores, também faz parte da lista de reivindicações.

João Oliveira garante ainda que não há uma decisão tomada à partida em relação ao sentido de voto para o OE2021. Olhar para o percurso do trabalho conjunto com o BE e o PS demonstra, no entanto, que tem havido uma "inflexão" no crescimento da desigualdade social. A geringonça fez um "caminho positivo" - pela primeira vez desde 1975, houve uma inversão da tendência do fosso social, houve uma ligeira inflexão, salienta o comunista -, mas não foi "suficiente".

O PCP não desperdiça qualquer oportunidade para um novo avanço, assegura o líder parlamentar. "Não prescindimos de nenhum desses avanços." Os avanços a que se refere João Oliveira são maiores investimentos nos serviços públicos. O representante comunista afiança que o partido não cederá face às pressões e critérios da União Europeia.

Nas semanas decisivas para a negociação do OE 2021, a TSF conversa com os líderes dos principais grupos parlamentares. Esta quarta-feira foi a vez do Partido Comunista Português.

Pela primeira vez em cinco anos, o PCP voltou à posição habitual nas propostas orçamentais: votou contra o Orçamento Suplementar, quebrando um ciclo inédito de aprovações de orçamentos apresentados pelo Governo do PS.