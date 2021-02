PCP critica atraso do Governo nas medidas do Orçamento para a Saúde

© José Sena Goulão/Lusa

Por Lusa 02 Fevereiro, 2021 • 17:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O secretário-geral do PCP criticou esta terça-feira o atraso do Governo por não ter posto ainda em prática "medidas e financiamentos" previstos no Orçamento do Estado de 2021 para dar "acelerar respostas" à crise criada pela pandemia.

"Quando há um défice de execução, alguma coisa se torna incompreensível", afirmou Jerónimo de Sousa numa conferência de imprensa, na sede do partido, em Lisboa, sobre a situação na saúde e em que criticou também a baixa execução orçamental de 2020 - verbas previstas que não foram gastas.

Para o líder comunista, "o Governo deveria ser mais audacioso na concretização das medidas previstas e verbas alocadas para, em tempos de emergência, pelo menos, criar condições para a melhoria do Serviço Nacional de Saúde (SNS) na resposta a este problema epidémico".

O "combate sem tréguas à pandemia", insistiu, centrado no apoio sanitário e reforço do SNS, passa pela contratação de mais profissionais de saúde, melhorar as condições de internamento e cuidados intensivos e a "mobilização" de pessoal e meios com o "recrutamento dos 500 profissionais em falta".