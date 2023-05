PCP defende urgência em "quebrar barreiras" no acesso à justiça

Raimundo defende que a justiça precisa de "mais meios para a investigação e para pôr os tribunais a funcionar" © António Pedro Santos/Lusa (arquivo)

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, identificou esta quinta-feira a melhoria do acesso à justiça e o reforço de meios humanos e técnicos na investigação criminal como "medidas urgentes" para a vida das populações.

No final de um encontro com a direção da Associação Sindical dos Juízes, na sede do PCP, em Lisboa, Paulo Raimundo disse ter havido "uma sintonia na radiografia sobre a situação da justiça" em Portugal.

Uma justiça que, considerou, "está cada vez mais distante dos trabalhadores, das populações, das micro, pequenas e médias empresas, por razões financeiras, sobretudo neste enquadramento social e económico".

Por outro lado, Raimundo defendeu que a área precisa de "mais meios para a investigação e para pôr os tribunais a funcionar, meios técnicos e meios humanos, mas também da valorização das carreiras" dos profissionais do setor.

"Há uma grande sintonia na análise da situação", disse Raimundo, afirmando que recebeu, da parte da Associação Sindical dos Juízes um conjunto de 209 propostas, das quais destacou a necessidade de alterar "aspetos da arbitragem".

Para além da valorização das carreiras e da necessidade de "quebrar as barreiras" no acesso ao sistema de justiça por razões financeiras, Raimundo considerou ainda urgente reforçar os meios ao dispor da investigação "do crime económico e financeiro e também à corrupção".