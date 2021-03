PCP discorda do plano de desconfinamento e defende abertura total das escolas

É um plano de desconfinamento "conservador", diz o PCP © Manuel de Almeida/Lusa

O PCP discorda do plano de desconfinamento "a conta-gotas" apresentado pelo Governo, que apelidou de conservador, e afirmou esta sexta-feira que deveria "ter ido mais longe", com a reabertura total das escolas e do pequeno comércio.

As medidas do Governo, anunciadas pelo primeiro-ministro, vão "acentuar a crise económica e social, com o aumento do desemprego, o encerramento de milhares de micro, pequenas e médias empresas (MPME) e o agravamento do empobrecimento e das desigualdades", afirmou, em conferência de imprensa, em Lisboa, Jorge Pires, da comissão política do PCP.

Questionado sobre as áreas em que o Executivo poderia ter "ido mais além", Jorge Pires deu o exemplo das escolas, que deveriam reabrir em todos os graus de ensino, com aulas à distância desde janeiro como forma de conter a epidemia de Covid-19, e também no pequeno comércio.

É um plano de desconfinamento "conservador", sintetizou.

