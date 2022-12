PCP diz que demissão de Alexandra Reis "não apaga critérios obscenos de indemnizações chorudas"

Jorge Pires © Vítor Rios/Global Imagens (arquivo)

Jorge Pires, da Comissão Política do PCP, diz que a demissão de Alexandra Reis não apaga as injustiças das indemnizações pagas por empresas públicas, como a TAP.

"Esta demissão não nos surpreende, contudo ela não apaga questões que o PCP tem vindo a denunciar, nomeadamente os critérios obscenos das indemnizações chorudas que são prática nos grupos económicos e financeiros quando os gestores saem desses grupos", afirma à TSF Jorge Pires.

"Agora aplicaram-se os mesmos critérios numa empresa pública que é a TAP. É uma preocupação que temos e naturalmente esta demissão não apaga esta realidade que deve resolvida para o futuro", considera, reforçando: "É preciso acabar com esta possibilidade de pagamentos chorudos de indemnizações a gestores que estão nos grupos económicos e financeiros e acabar com esta injustiça de a uns pagam chorudas indemnizações e a outros reduzem-se as indemnizações a que têm direito em caso de despedimento."

Ouça aqui as afirmações de Jorge Pires, do PCP, sobre a demissão de Alexandra Reis 00:00 00:00

O ministro das Finanças pediu, na noite desta terça-feira, a demissão da secretária de Estado do Tesouro, pedido que foi prontamente aceite por Alexandra Reis. Fernando Medina explica que tomou a decisão "no sentido de preservar a autoridade política do Ministério das Finanças num momento particularmente sensível na vida de milhões de portugueses".

Alexandra Reis esteve envolvida nos últimos dias numa polémica relacionada com a TAP, após o Correio da Manhã ter noticiado no sábado que esta recebeu uma indemnização no valor de 500 mil euros por sair antecipadamente do cargo de administradora executiva da companhia aérea portuguesa, quando ainda tinha de cumprir funções durante dois anos. Meses depois, foi nomeada pelo Governo para a presidência da Navegação Aérea de Portugal (NAV).

"No momento em que enfrentamos importantes exigências e desafios, considero essencial que o Ministério das Finanças permaneça um referencial de estabilidade, de autoridade e de confiança dos cidadãos. São valores fundamentais à boa condução da política económica e financeira e à direção do setor empresarial do Estado", salientou Fernando Medina na nota divulgada pelo Ministério das Finanças.

O responsável pela pasta das Finanças agradeceu ainda a Alexandra Reis por todo o trabalho desenvolvido, elogiando o currículo "profissional de enorme mérito" e a "qualidade e correção com que neste período pessoalmente difícil assegurou a defesa do interesse público".