PCP diz que sucessor de Temido tem de tentar "salvar o SNS"

O PCP defendeu esta terça-feira que mais importante do que a demissão da ministra da Saúde é saber se o Governo vai avançar com a valorização das carreiras e salários dos trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Em conferência de imprensa, nos Passos Perdidos da Assembleia da República, a líder parlamentar comunista, Paula Santos, sustentou que a demissão de Marta Temido revela "a necessidade de uma outra política na área da saúde".

"A questão que se coloca neste momento é se o Governo vai ou não avançar com as soluções que são fundamentais para salvar o SNS, se vai ou não avançar no sentido da valorização das carreiras e das remunerações dos trabalhadores da saúde" e com a um regime de dedicação exclusiva, sublinhou a deputada.

Paula Santos rejeitou responder se o PCP esperava a demissão da governante, face aos problemas apontados nos últimos meses ao SNS: "Mais do que as pessoas ou os rostos do Governo, aquilo que é importante -- e que é a questão fundamental que o PCP coloca -- é a necessidade de avaliação das políticas [encetadas]."

A demissão de Marta Temido ocorreu na madrugada de hoje e para a líder da bancada e membro da Comissão Política do Comité Central do PCP "tem de ser olhada e apreciada" na ótica das políticas. Para o partido este é único ponto que interessa, argumentou.

Interpelada sobre a intenção do primeiro-ministro, António Costa, de manter a ministra até à nomeação da nova direção executivo do SNS, Paula Santos preferiu dizer que o Estatuto do SNS -- aprovado no início de julho -- não responde às necessidades no setor.

A demissão da ministra da Saúde Marta Temido, anunciada hoje de madrugada, constitui a primeira baixa de 'peso' no XXIII Governo Constitucional, que está em funções há cinco meses.

Marta Temido apresentou a demissão por entender que "deixou de ter condições" para exercer o cargo.

A demissão, já aceite pelo primeiro-ministro, foi noticiada de madrugada, mas hoje de manhã fonte oficial do gabinete de António Costa disse à Lusa que a substituição da ministra da Saúde "não será rápida", adiantando que o chefe do Governo gostaria que fosse esta governante a concluir o processo de definição da nova direção executiva do SNS.

Marta Temido iniciou funções como ministra da Saúde em outubro de 2018, sucedendo a Adalberto Campos Fernandes, e foi ministra durante os três últimos três executivos, liderados pelo socialista António Costa.