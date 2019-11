PCP e Bloco querem ouvir ministro sobre falta de funcionários nas escolas

Bloco e PCP querem ouvir o ministro da Educação © Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens

Por Lusa 07 Novembro, 2019 • 17:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

PCP e Bloco de Esquerda aproveitaram quinta-feira a primeira reunião da comissão de Educação para pedirem uma audição do ministro Tiago Brandão Rodrigues sobre a falta de funcionários nas escolas.

Pub Pub

Primeiro o PCP e depois o BE justificaram o seu requerimento na comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto do parlamento, distribuído aos jornalistas, com as recorrentes faltas de pessoal nas escolas públicas que levam ao encerramento de serviços, como bares, bibliotecas ou ginásios.

Pub Pub

Os comunistas querem também ouvir a Federação dos Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais.

Os dois requerimentos serão votadas numa das próximas reuniões da comissão de Educação.