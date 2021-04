PCP elogia Marcelo por valorizar "capitães de Abril"

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa © Rui Minderico/Lusa

O secretário-geral do PCP elogiou o discurso do Presidente da República, este domingo, nas comemorações do 25 de Abril, no Parlamento, pela "valorização dos capitães de Abril" que derrubaram a ditadura há 47 anos.

Minutos depois do discurso, Jerónimo de Sousa comentou as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa e chamou a atenção para "a valorização que o Presidente da República fez dos capitães de Abril, do Movimento das Forças Armadas (MFA)".

Um discurso que, sublinhou, "encaixa bem na intervenção preocupada do presidente da Assembleia da República em relação à democracia, à liberdade, à crescente pressão daqueles que não amam nem amaram o 25 de Abril, que procuram descaracterizar os valores democráticos a pensar num regresso ao passado que o povo português nunca permitirá".

Depois, frisou a intervenção da deputada Alma Rivera que subiu à tribuna para "dizer como se defendem os valores, particularmente em relação à juventude, aos jovens".

O líder dos comunistas referiu-se ainda à parte do discurso de Marcelo de reflexão histórica, do tempo da guerra colonial e do colonialismo à "Revolução dos Cravos" e à democracia

"Há uma parte significativa do discurso de conteúdo histórico... Esta tese poderíamos até acompanhar, de que um povo nunca é livre quando oprime outros povos", afirmou ainda.