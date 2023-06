PCP expressa "total oposição" a privatização da EFACEC

Paula Santos © Nuno Veiga/Lusa

O PCP expressou esta quarta-feira a sua "total oposição" à privatização da EFACEC, considerando que não se pode aceitar que, depois de terem sido "investidos e utilizados recursos públicos na empresa", seja agora vendida a um fundo alemão.

Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, a líder parlamentar do PCP, Paula Santos, destacou que a EFACEC é uma "empresa estratégica em diversos setores", como os transportes, tecnologias, investigação ou energia, e que tem sido "importante para o desenvolvimento do país", em particular para a sua produção nacional e soberania.

"Sobre a decisão do Governo de privatização da EFACEC, o PCP expressa a sua total oposição", sublinhou.

Paula Santos considerou não se poder aceitar que, "depois de terem sido investidos e utilizados recursos públicos na empresa, agora o Governo decida a sua entrega a um fundo alemão que vai beneficiar com essa mesma empresa".

Para a líder parlamentar comunista, empresas em setores estratégicos, como a EFACEC, são "importantes para o desenvolvimento do país".

"Aquilo que garante o nosso desenvolvimento é, de facto, o controlo público desta empresa, como o PCP tem vindo a defender", destacou.

O Governo aprovou esta quarta-feira a proposta da alemã Mutares para a privatização da Efacec, anunciou o ministro da Economia, António Costa Silva.

"Hoje decorreu um Conselho de Ministros eletrónico que seleciona a proposta apresentada pela alemã Mutares para a privatização da Efacec", afirmou o ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, em conferência de imprensa, em Lisboa.

O governante assegurou que a proposta foi "meticulosamente analisada", garantindo que dá ao executivo "conforto" quanto ao futuro e manutenção da Efacec enquanto "um grande projeto industrial e tecnológico".

Costa Silva destacou que a Mutares tem no seu 'core business' (negócio principal) apostar em empresas com dificuldades, apresentando resultados positivos.

Nos últimos anos, a empresa alemã realizou 75 operações deste tipo "com elevado sucesso", apontou, acrescentando que a Mutares conta com uma equipa de 125 pessoas, sobretudo engenheiros.

O titular da pasta da Economia justificou a escolha desta empresa com o projeto industrial apresentado, que mantém também os trabalhadores da Efacec.

"Eles estudaram a empresa e querem apostar no seu desenvolvimento nos mercados alvo para alavancar o seu volume de negócios, nomeadamente a Alemanha e os Estados Unidos", referiu.