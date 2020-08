PCP fala de ataque de Rui Rio aos direitos de trabalhadores a propósito do Avante

Troca de acusações entre Rui Rio e o PCP © Orlando Almeida/Lusa

Por TSF 23 Agosto, 2020 • 19:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O PCP acusa Rui Rio de atacar o partido e a luta em defesa dos direitos dos trabalhadores e do povo. Em causa está uma publicação que o líder do PSD fez este sábado à noite no Twitter a criticar a Festa do Avante.

Numa publicação no Twitter, o PCP escreve este domingo que "o ridículo não tem limites."

Rui Rio utilizou uma noticia sobre a simulação de concertos num estádio da Alemanha para apurar o melhor modelo de organização de forma a minimizar o risco de contágio por Covid-19.

O líder social-democrata compara o número de participantes e dimensão do espaço com a festa comunista que vai ter lugar na Quinta da Atalaia.