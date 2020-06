PCP insiste com promessa de Costa de não "regressar aos cortes"

O secretário geral do Partido Comunista Português, Jerónimo de Sousa © Rui Minderico/Lusa

Por Lusa 03 Junho, 2020 • 18:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O secretário-geral do PCP voltou esta quarta-feira a questionar o primeiro-ministro pela promessa de não haver "cortes nos rendimentos" como resposta à pandemia de Covid-19, mas o primeiro-ministro contrapôs que o "lay-off" significa "proteger o emprego".

"O Governo compromete-se ou não a não regressar ao passado dos cortes", perguntou Jerónimo de Sousa a António Costa no debate quinzenal, no parlamento, em que fez um retrato cinzento de "quase um milhão em lay-off com perda de 33%" do seu vencimento ou "a milhares que estão no desemprego".

Para o secretário-geral dos comunistas, é impossível "aceitar que ao fim de três meses o trabalhador perca um salário inteiro".

António Costa não deu uma resposta direta, a não ser uma declaração mais geral de que "a austeridade seria o pior caminho" e que "sem lay-off" a situação seria muito pior.

"Não estaríamos a falar de 400 mil desempregados, estaríamos a falar de um número muito superior", afirmou o primeiro-ministro.

E discordou frontalmente de Jerónimo ao argumentar que o lay-off "não é uma medida de corte de rendimentos", mas sim "de proteção do emprego".

O primeiro-ministro repetiu tese, como já tinha feito nos primeiros debates, em março, no início do surto pandémico, que "não é possível sair desta crise sem dor".

Além do mais, argumentou, a "resposta mais rápida possível" que é necessário dar ao país "passa claramente pela recuperação dos rendimentos", assim como pela garantia das prestações sociais dadas após o mês de março.