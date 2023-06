PCP leva jornadas parlamentares até à Serra da Estrela

A líder parlamentar do PCP, Paula Santos © Nuno Veiga/Lusa

Arrancam, esta segunda-feira, as jornadas parlamentares do Partido Comunista Português, que têm lugar na Serra da Estrela. A sessão de abertura acontece esta manhã, na Covilhã, e conta com a intervenção do secretário-geral do partido, Paulo Raimundo.

A líder parlamentar comunista, Paula Santos, explica que, ao longo destes dois dias de jornadas, "as questões do ambiente" vão estar em destaque, sobretudo porque a Serra da Estrela é uma região "que foi fustigada por um incêndio, há menos de um ano". "Queremos fazer a avaliação dos impactos, mas também daquilo que é necessário para a recuperação, quer do ponto de vista das áreas protegidas, da biodiversidade e da natureza", mas também no que toca aos "setores produtivos". Até porque a "produção nacional" vai ser outro dos assuntos em análise.

Ouça aqui as declarações de Paula Santos 00:00 00:00

Paula Santos lembra que, uma vez que as jornadas acontecem numa região do Interior, o "desenvolvimento", a "proximidade dos serviços públicos", a "criação de emprego" e a "fixação da população" serão temas de grande relevância.

Para tal, o programa das jornadas - que termina esta terça-feira, após uma reunião privada do grupo parlamentar - passa por ações de contacto com a população e com produtores locais, além de sindicatos

e de visitas a empresas e escolas da região, assim como à Universidade da Beira Interior.

"Temos um conjunto de encontros previstos (...) com produtores, com os baldios, com entidades que intervêm na área do ambiente (...), mas também com associações de bombeiros (...) e com organizações representativas dos trabalhadores", detalhou Paula Santos.