PCP leva taxas de juro ao Parlamento Europeu: Lagarde "lava as mãos" e Costa apresenta "medidas parcas"

O Parlamento Europeu debate na tarde desta quarta-feira o aumento das taxas de juro, a pedido do PCP. Depois do sétimo aumento das taxas de juro, é a primeira vez que os eurodeputados vão discutir o tema, de forma a pressionar o Banco Central Europeu (BCE), já que o parlamento não tem poder legislativo.

Em declarações à TSF, o eurodeputado comunista João Pimenta Lopes admite que o debate entre os parlamentares visa pressionar o BCE, lembrando até as palavras "desumanas" de Christine Lagarde, mas apelar, igualmente, a que os Governos avancem com propostas concretas.

"Não nos esqueçamos das desumanas declarações de Lagarde na sexta-feira, que diz conhecer os sofrimento das famílias, mas lava as mãos como Pilatos. Este debate serve para assinalar o problema, mas também para apresentar soluções. Há questões que são inevitáveis como a valorização dos rendimentos e a intervenção no mercado", defendeu.

Apesar das críticas do Governo português ao aumento das taxas de juro, o eurodeputado comunista desafia António Costa e Fernando Medina a passarem das palavras aos atos, adotando medidas para apoiar as famílias.

"As medidas do Governo são insuficientes e ineficazes. São medidas parcas e o Governo podia ter tomado outras, como as que o PCP apresentou, para definir um spread máximo na Caixa Geral de Depósitos que servisse de referência para o resto da banca e salvaguardar o direito à habitação", explicou.

Os comunistas já tinham tentado levar o tema a debate no Parlamento Europeu, mas só agora a discussão foi agendada, curiosamente, dias depois de o BCE avançar com um novo aumento das taxas de juro.