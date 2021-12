PCP não comenta nomeação de Gouveia e Melo, mas critica falta de clareza

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa © Pedro Sarmento Costa/Lusa

O secretário-geral do PCP recusou esta quarta-feira comentar a eventual nomeação do vice-almirante Gouveia e Melo para novo Chefe de Estado-Maior da Armada (CEMA), mas criticou o que apelidou de falta de clareza no processo de seleção.

Questionado pelos jornalistas sobre a eventual nomeação do vice-almirante Gouveia e Melo para CEMA, avançada pela TSF, Jerónimo de Sousa disse que "sobre isso" considerou não haver "nenhum registo a fazer."

"Já o processo que conduziu a isso pode ser menos claro, mas em relação à solução não temos registo", acrescentou.

Fonte oficial do gabinete do primeiro-ministro disse à Lusa que "o Governo não fala sobre o assunto". O Ministério da Defesa também "não faz comentários" sobre o tema, segundo afirmou fonte autorizada.

O vice-almirante Gouveia e Melo foi apontado na terça-feira, pela TSF, como o homem escolhido para substituir o almirante Mendes Calado à frente da Marinha e que a decisão do Governo já teria sido comunicada a este.

Em setembro passado, a indicação de fonte oficial de que o ex-chefe da task force iria ser proposto para CEMA foi adiada pelo Presidente da República, que considerou não ser "o momento adequado" para a sua substituição.

A situação criou uma 'mini-crise' entre o Governo e a Presidência da República, tendo havido uma reunião de urgência, em Belém, entre o primeiro-ministro, o ministro da Defesa e o Presidente.