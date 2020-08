PCP não prevê reduzir lotação do recinto da Festa do Avante

© Orlando Almeida/Global Imagens

Sem querer revelar quantas entradas já foram vendidas para a Festa do Avante, o PCP adianta que não está a prever diminuir a lotação do recinto. Uma lotação que costuma rondar as cem mil pessoas.

Esta terça-feira, o PCP apresentou as linhas gerais da Festa do Avante, marcada para os próximos dias 4, 5 e 6 de setembro.

Alexandre Araújo, do Comité Central, explica que a festa está a ser concertada com a Direção-Geral da Saúde (DGS). "Entregamos um documento na DGS com todos os elementos. Estamos a trabalhar com a DGS para elaborar o plano de contingência. O espaço da Festa do Avante é suficiente para albergar o número de bilhetes que colocámos à venda", sustenta.

A EP (Entrada Permanente, um bilhete para os três dias) da Festa do "Avante!" 20202, com o custo de 26 euros até 03 de setembro, está à venda desde o Natal, de forma descentralizada, junto das diversas organizações do partido, um pouco por todo o país. Em qualquer dos dias de espetáculos, o bilhete aumenta para 38 euros, embora as crianças até 14 anos não paguem, desde que acompanhadas por adulto.

"Quanto ao número de bilhetes vendidos, talvez para responder com clareza, como se isso constituísse um grande 'furo', mas não será hoje ainda que anunciaremos esse número. Portanto, não avançaríamos essa informação. A EP é vendida de forma descentralizada nas organizações do partido. Vamos procurando conhecer e temos uma ideia aproximada, não exata", esquivou-se.

Segundo Alexandre Araújo não está ainda colocada "nenhuma limitação do ponto de vista global à presença [de pessoas] na festa", já que se trata de "um espaço muito amplo, mais aberto, com menos construção do que em anos anteriores, exatamente para permitir maior distanciamento entre as pessoas", tendo a organização optado por introduzir "lugares marcados nos espetáculos" e para o comício de encerramento.

Alexandre Araújo garante que tudo está a ser feito para garantir as condições de segurança. "Com a sensibilização que vamos fazer no local e com a responsabilidade de cada um. Vamos procurar garantir o distanciamento físico nas circulações e nos pontos de concentração. Estaremos atentos para que as regras sejam cumpridas", garante.

A Festa do Avante marca a rentrée política do PCP, com um festival na Quinta da Atalaia, no Seixal.

Os festivais de verão foram cancelados até ao fim de setembro, mas o partido insistiu que a Festa do Avante é mais do que um evento de música.

No total, a área disponível será de 30 mil metros quadrados (mais dez mil do que em anos anteriores), existirão três palcos, haverá uma delimitação de áreas e corredores para se circular, as portas abrem mais cedo para evitar grandes aglomerações de pessoas nas portas que também serão mais.

Também haverá equipas permanentes de limpeza das instalações sanitárias e outras, uma multiplicação de pontos para lavar as mãos, pontos com gel desinfetante e o espaço entre mesas nas esplanadas será alargado para aumentar o distanciamento entre as pessoas.