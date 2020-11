PCP organiza jornada de luta em frente a vários hospitais do país

© Global Imagens

O PCP organiza esta terça-feira uma jornada de luta em defesa do Serviço Nacional de Saúde. Os comunistas vão estar à porta de vários hospitais, alertando para a necessidade de reforçar o investimento durante a pandemia.

Paula Santos, deputada do PCP, lembra, em declarações à TSF, que o partido apresentou várias propostas para a Saúde na discussão do Orçamento de Estado, medidas que agora se tornam mais urgentes "para reforçar as equipas, em particular as unidades de saúde pública, os cuidados intensivos, com mais trabalhadores, para que possam ter melhores condições para a deteção dos surtos e para a intervenção na quebra das cadeias de transmissão da infeção."

"Nos cuidados intensivos, além do reforço do número de camas, [é preciso reforçar também] o número de profissionais, e falamos não só de médicos, mas também de enfermeiros e de assistentes operacionais", acrescenta Paula Santos.

O PCP insiste também que é necessário dar mais atenção aos centros de saúde: "É absolutamente fundamental tomar medidas concretas, e nós apresentamos também propostas nesse sentido, para a recuperação das consultas nos cuidados de saúde primários, porque, se a entrada no SNS é através dos cuidados de saúde primários, essa porta tem de estar aberta e a acessibilidade às consultas presenciais com um médico é fundamental."

As ações desta terça-feira acontecem em Faro, Oliveira do Hospital, Beja, Bragança, Coimbra, Braga, Évora, Lisboa, Santiago do Cacém, Caldas da Rainha, Leiria, Portalegre, Porto, Santarém, Torres Novas, Setúbal, Barreiro, Almada, Viana do Castelo, Vila Real, Viseu, Tondela, Mortágua, Santa Comba Dão e Nelas.

