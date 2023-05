PCP pede audição urgente do ministro do Ambiente na AR para explicar obras no Metro

Obras no metro de Lisboa © Tiago Petinga/Lusa (arquivo)

Por Lusa 24 Maio, 2023 • 13:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O PCP pediu esta quarta-feira a audição urgente do ministro do Ambiente e Ação Climática no parlamento para dar explicações sobre os problemas na construção da linha circular do Metropolitano de Lisboa e a possibilidade de ser cancelada.

Num requerimento esta quarta-feira entregue na Assembleia da República, os comunistas apontam os "transtornos crescentes para as populações" e os "custos pesados para o erário público" da obra para justificar o pedido de audição de Duarte Cordeiro na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação.

O Grupo Parlamentar do PCP refere também "diversas notícias" na comunicação social de que "o Governo teria admitido a possibilidade de recuar na construção da Linha Circular, admitindo a alternativa da ligação em laço".

Os comunistas consideram que "a opção pela Linha Circular foi imposta à Cidade de Lisboa por vontade insistente do Governo" e, "por diversas vezes, as autarquias abrangidas, as populações, os utentes, os trabalhadores e vários técnicos alertaram o Governo para o erro que era a transformação das Linhas Amarela e Verde numa Linha Circular interrompendo-as no Campo Grande".

O PCP lembra que também a Assembleia da República "aprovou diversas iniciativas legislativas para tentar travar a concretização da Linha Circular, alertando o Governo para os pesados custos dessa opção, particularmente para as populações das freguesias da Zona Norte da Cidade de Lisboa, Odivelas e Loures".