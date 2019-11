PCP pede audição urgente na AR do ministro do Ambiente sobre floresta e fogos

Jerónimo de Sousa, do PCP © Gerardo Santos/Global Imagens

Por Lusa 28 Novembro, 2019 • 16:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bancada do PCP solicitou esta quinta-feira a audição urgente do ministro do Ambiente e da Ação Climática, Matos Fernandes, na comissão parlamentar de Agricultura e Mar sobre a temática da floresta e fogos rurais.

"Tendo em conta a nova estrutura orgânica do XXII Governo Constitucional, com a integração do domínio das florestas no Ministério do Ambiente e Ação Climática, o grupo parlamentar do PCP vem requerer a realização, com caráter de urgência, da audição do ministro do Ambiente e da Ação Climática", lê-se no requerimento dos comunistas.

O texto relembra "os grandes incêndios florestais ocorridos em 2017 e 2018" e as comissões técnicas criadas para analisar aqueles fenómenos e os seus relatórios.

Segundo os deputados do PCP, está longe de ser cumprida a "necessária reforma florestal". O documento elenca diversas "deficiências", sobretudo falta de informação sobre a "revisão do Plano de Gestão Integrada de Fogos Rurais", a "reavaliação dos Planos Regionais de Ordenamento Florestal" e a "concretização no terreno das medidas de prevenção e combate a fogos rurais".