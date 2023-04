PCP perplexo e indignado com caso que motivou demissão de adjunto de Galamba

O ministro das Infraestruturas, João Galamba © André Kosters/Lusa

O PCP manifestou esta sexta-feira "perplexidade e indignação" relativamente ao caso que motivou a demissão de um adjunto do ministro das Infraestruturas, mas advertiu que a situação "não pode ser instrumentalizada" para abrir caminho à venda da TAP.

Numa declaração enviada às redações sobre os últimos desenvolvimentos em torno da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, o dirigente comunista Vasco Cardoso "exige o apuramento das diversas responsabilidades até às últimas consequências".

Vasco Cardoso afirma, contudo, que o PCP "distancia-se daqueles que usam este e outros episódios para atacar a democracia, os serviços e empresas públicas, os interesses dos trabalhadores e do povo português"

"Aquilo que tem vindo a ser divulgado ao longo do dia não pode deixar de suscitar perplexidade e indignação perante procedimentos incompatíveis com as exigências de transparência, verdade e rigor que se colocam no desempenho de cargos e empresas públicas", declara.

O dirigente do PCP considera, no entanto, que "este tipo de atuação não pode continuar a ser instrumentalizado para, precisamente, abrir caminho à entrega de mais uma empresa estratégica portuguesa a uma multinacional estrangeira, como alguns pretendem fazer com a TAP".

O PCP referia-se à decisão do ministro das Infraestruturas, João Galamba, de demitir o seu adjunto Frederico Pinheiro, que o acusou num comunicado enviado às redações de querer omitir informação à comissão de inquérito à TAP sobre a "reunião preparatória" com a anterior presidente-executiva da TAP.