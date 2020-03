PCP quer pagamento de subsídio de alimentação em caso de quarentena por coronavírus

O secretário-geral do Partido Comunista Português Jerónimo de Sousa, quer que o Estado garanta o pagamento do subsídio de alimentação a quem fique em quarentena © José Coelho/Lusa

Jerónimo de Sousa lembrou, esta terça-feira, que devem existir regras iguais para todos os trabalhadores que tenham de ficar de baixa por causa do coronavírus.

O Governo anunciou, na segunda-feira, a publicação de uma portaria a garantir que os trabalhadores, do setor público e privado, que venham a estar de quarentena devido ao novo coronavírus tenham "tratamento igual".

Apesar de saudar o Governo pela decisão, o secretário-geral do PCP, critica o Executivo por não pagar o subsídio de alimentação nos casos de isolamento profilático. "Ninguém entenderia um tratamento desigual só porque são trabalhadores do setor do público e do privado", afirma Jerónimo de Sousa, lembrando que "os trabalhadores ficam retidos em casa, mas comem". "Não pode haver dois pesos e duas medidas", concluiu.

O surto de Covid-19, detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou mais de três mil mortos e infetou quase 90 mil pessoas em 67 países.

A Direção-Geral da Saúde confirmou os dois primeiros casos de infeção em Portugal, um homem de 60 anos e outro de 33, internados em hospitais do Porto.