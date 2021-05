PCP recorda Diniz de Almeida como militar defensor da "Revolução de Abril"

© DR

O PCP recordou Diniz de Almeida, que morreu este domingo aos 76 anos, como "um dos mais destacados militares de Abril" e que defendeu até ao fim "a Revolução de Abril" e "os seus valores".

Numa nota divulgada hoje, o PCP evocou a sua "participação no Movimento das Forças Armadas (MFA) desde a sua fase conspirativa" e o seu papel no 25 de Abril de 1974, que derrubou a ditadura, e na tentativa de golpe de 11 de março de 1975.

"Quando da tentativa golpista de 11 de Março de 1975, teve um papel decisivo na resposta ao bombardeamento e cerco da sua unidade, em Lisboa (RAL1)", lê-se no texto.

"Diniz de Almeida fez parte de diversos órgãos do MFA. Alvo privilegiado dos mais sinuosos ataques por parte das forças reacionárias, manteve na sua acção o objetivo da defesa da Revolução de Abril, dos seus valores e projeto", concluiu o PCP.

Depois de abandonar a vida militar, Diniz de Almeida foi candidato da CDU, coligação liderada pelo PCP e que inclui os Verdes, à câmara de Cascais, tendo sido vereador entre 2001 e 2005.

O militar de Abril Diniz de Almeida, que comandou as tropas no RALIS, em Lisboa, na resposta ao golpe do 11 de março de 1975, morreu hoje, disse à Lusa o presidente da Associação 25 de Abril.

A notícia sobre a morte de Diniz de Almeida, vítima de covid-19, foi avançada no Facebook por outro militar de Abril, Duran Clemente, e mais tarde confirmada por Vasco Lourenço, presidente da Associação 25 de Abril.

Eduardo Diniz de Almeida nasceu em Lisboa, em 07 de julho de 1944, fez parte do Movimento das Forças Armadas (MFA), que derrubou a ditadura em 1974, e tornou-se um dos rostos militares associados ao PREC - Processo Revolucionário em Curso.