PCP rejeita conclusões de relatório que apenas "tenta justificar privatização da TAP"

O deputada do Partido Comunista Português, Bruno Dias © Miguel A. Lopes/Lusa

Por Cátia Carmo 05 Julho, 2023 • 13:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O deputado do PCP Bruno Dias vê a proposta de relatório da comissão de inquérito como um texto que tenta "justificar a privatização da TAP", ignorando o impacto e as consequências que a privatização teve em processos que se seguiram.

"A comissão de inquérito mostrou que a TAP foi comprada em 2015 usando o próprio dinheiro da TAP, mas quem recebeu os 226 milhões e meio da airbus foi David Neeleman. Este facto tem implicações gigantescas. A proposta de relatório ignora que o ministro Pedro Marques reconheceu isso mesmo. Este exemplo é ilustrativo da falta de transparência destes processos escondidos do povo português e de qualquer tipo de controlo democrático", defendeu Bruno Dias.

O comunista aponta também críticas em relação à forma como o relatório dispensa consequências relativamente a vários incumprimentos, como foi o caso do cumprimento do estatuto do gestor público.

"Não houve, por exemplo, contratos de gestão. Não se cumpre a lei, não se passa nada. As indemnizações e contratos milionários, esta gestão em impunidade, privilégio intocável de administradores de empresas privadas vem demonstrar que o que tem faltado na TAP é uma gestão pública rigorosa. Ao afastar-se dessa matéria, este relatório vem justificar e defender a privatização da TAP", acrescentou o deputado do PCP.

Os partidos podem apresentar até 10 de julho propostas de alteração a esta versão preliminar. A discussão e votação do relatório em comissão parlamentar de inquérito está marcada para 13 de julho e a sua apreciação em plenário para 19 de julho.