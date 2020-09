PCP reúne comité central no sábado para decidir candidato presidencial

© Nuno Veiga/Lusa (arquivo)

O PCP reúne no sábado, em Lisboa, o comité central para um encontro em que o líder comunista, Jerónimo de Sousa, já admitiu que vai decidir a candidatura do partido às presidenciais, foi esta quarta-feira anunciado.

O gabinete de imprensa do PCP anunciou hoje, em comunicado, a data do comité central, sem adiantar a ordem de trabalhos. Será o próprio Jerónimo de Sousa a divulgar as "principais resoluções da reunião", segundo o comunicado.

Na terça-feira, o secretário-geral dos comunistas excluiu-se de uma candidatura presidencial (a que concorreu duas vezes, em 1996 e 2006) e anunciou, sem "dar nenhuma informação apressada" que, "com certeza" o partido terá "outro candidato, outra candidata que será anunciado talvez no dia 12, mais coisa menos coisa".