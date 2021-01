PCP vai voltar a votar contra renovação do estado de emergência

Jerónimo de Sousa falou esta terça-feira à saída de uma reunião no Infarmed © Manuel de Almeida/Lusa

O PCP vai voltar a votar contra a renovação do estado de emergência para dar resposta à pandemia de Covid-19 e pediu mais medidas de emergência, e não apenas "medidas restritivas", anunciou esta terça-feira Jerónimo de Sousa.

Em declarações aos jornalistas, no final de uma reunião para analisar a evolução da situação epidemiológica em Portugal, no Infarmed, em Lisboa, o secretário-geral dos comunistas, Jerónimo de Sousa, afirmou que a situação não se resolve "com o confinamento absoluto".

Para o líder do PCP, "são necessárias medidas de emergência", de carácter social e económico, de apoio aos trabalhadores e aos micro, pequenos e médios empresários,

Além disso, afirmou, o Governo deve evitar adotar "exclusivamente" medidas restritivas.

Questionado sobre o sentido de voto sobre o estado de emergência, Jerónimo de Sousa afirmou que o PCP mantém o voto contra e foi isso que comunicou ao Governo e vai informar o Presidente da República quando hoje for ouvido sobre esse tema, por telefone, por Marcelo Rebelo de Sousa, em que testou positivo à Covid-19.

