PCP vota a favor da baixa do IVA, mas abstém-se nas contrapartidas do PSD

O presidente do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português (PCP), João Oliveira

O PCP anunciou em conferência de imprensa que se vai abster na votação da proposta do PSD de contrapartidas para a redução do IVA na energia para a taxa mínima de 6%, o que significa que a iniciativa deve chumbar na votação de logo à noite.

O líder parlamentar do PCP João Oliveira considerou que a proposta comunista "é a única que garante a baixa do IVA para 6% sem condições, nem contrapartidas" e desafiou os outros partidos a aprovarem a iniciativa do PCP que será a primeira a ser votada.

Os dez votos do PCP são cruciais porque os 108 deputados do PS e os 4 do PAN (112) são suficientes para contrariar os 105 que totalizariam os votos do PSD (79), CDS (5), Chega (1), Iniciativa Liberal (1) e do Bloco de Esquerda (19) que já anunciou votar a favor da proposta social-democrata.

As propostas sobre a redução do IVA na energia vão ser votadas no final da maratona de votações a pedido do PS.

Rui Rio apresentou esta manhã uma proposta que muda a data de entrada em vigor da medida para 1 de outubro, e não em 1 de julho, como inicialmente. A proposta do PSD substitui as contrapartidas que propunha para descer o IVA da luz por um corte menor nos gabinetes ministeriais e um ajustamento no excedente orçamental de 0,25% para 0,20%.