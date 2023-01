Pedido de levantamento de imunidade de Pinto Moreira já deu entrada no Parlamento

© Lusa

O pedido de levantamento da imunidade parlamentar do deputado do PSD, Joaquim Pinto Moreira, já foi entregue no Parlamento. A informação foi avançada pela CNN Portugal e confirmada pela TSF. O pedido deu entrada na passada sexta-feira.

Pinto Moreira, antigo vice-presidente da bancada parlamentar social-democrata, é um dos visados na Operação Vórtex que investiga suspeitas de corrupção, prevaricação, abuso de poder e tráfico de influências.

No âmbito desta investigação, a Polícia Judiciária deteve o presidente da câmara de Espinho, o socialista Miguel Reis, e o empresário Francisco Pessegueiro. Ambos ficaram em prisão preventiva.

Através da Diretoria do Norte da PJ e com base num inquérito-crime titulado pelo Ministério Público do Porto, a operação Vórtex envolveu cerca de 20 buscas domiciliárias e não domiciliárias a serviços da Câmara de Espinho, residências de funcionários da autarquia e diversas empresas sedeadas nesse concelho e também no do Porto.

Segundo a PJ, "a investigação versa sobre projetos imobiliários e respetivo licenciamento", todos eles "respeitantes a edifícios multifamiliares e unidades hoteleiras" envolvendo "interesses urbanísticos de dezenas de milhões de euros, tramitados em benefício de determinados operadores económicos".