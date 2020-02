Pedro Duarte desafia Rio a "acabar com ambiguidades" em relação às presidenciais

Pedro Duarte fez o que apelidou de "sugestão construtiva" ao líder do partido. © Fábio Poço/Global Imagens (arquivo)

Pedro Duarte, antigo líder da JSD, que foi diretor de campanha de Marcelo Rebelo de Sousa nas últimas eleições presidenciais, defendeu, este sábado, que Rui Rio deveria aproveitar o discurso de encerramento do congresso, para "sinalizar a posição de princípio do PSD face às presidenciais".

"Eu acho que estamos a viver uma circunstância em que não deve haver espaço para ambiguidades", afirmou o social-democrata, em entrevista à TSF, aproveitando para fazer o que apelidou de "sugestão construtiva" ao líder do partido.

"Não tem de ser uma posição fechada, uma deliberação, porque para isso é muito cedo. Mas é importante que não haja espaço para dúvidas", esclareceu, admitindo que, no lugar de Rio apoiaria Marcelo Rebelo de Sousa, caso o atual presidente da República avançasse para uma candidatura a um segundo mandato em Belém. "Era o que eu faria, mas isso não condiciono. O presidente do partido tem o engenho, a arte e a criatividade suficiente para encontrar as palavras certas e as frases certas para referenciar aquilo que é a posição de princípio do PSD face às eleições presidenciais", adiantou o apoiante de Luís Montenegro às eleições diretas de 11 e 18 de janeiro.