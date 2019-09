Pedro Filipe Soares diz que um deputado perdido pela direita é um deputado do BE

© Lusa

Por Lusa 27 Setembro, 2019 • 22:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O líder parlamentar bloquista, Pedro Filipe Soares, afirmou esta sexta-feira que o voto no partido "é a garantia que não há uma maioria absoluta", defendendo que cada deputado perdido pela direita será um deputado do BE.

Pub Pub

Pela primeira vez num período oficial de campanha legislativa, o BE promoveu um jantar-comício em Viana do Castelo, tendo sido traçado o objetivo de eleger, pela primeira vez, um deputado bloquista por este distrito.

Pub Pub

Pedro Filipe Soares subiu ao palco com "recados" para a direita e para o PS.

"Quando o PS, quando António Costa diz que não há forma de dizer se um voto no PS é ou não um voto para uma maioria absoluta, nós podemos com toda a certeza dizer: o voto no BE é a garantia que não há uma maioria absoluta", assegurou.

Trate o PS o BE como tratar, "não é por uma questão de relações humanas" que os bloquistas ficam "chateados", apontou o líder parlamentar.

"Nós sabemos que o que eles não gostam é das políticas que nós temos para impor, das políticas que nós representamos e das pessoas, das vidas, que nós queremos melhorar", atirou, considerando que essa é uma "escolha fundamental no dia 6 de outubro".

Mas a direita foi o primeiro "alvo" político escolhido por Pedro Filipe Soares.

"Nós ouvimos ainda há dias Assunção Cristas acertar numa questão eleitoral, com medo, é certo, com receio de perder o seu espaço, mas dizia ela que cada voto perdido do CDS, cada deputado ou deputada perdida pelo CDS pode ser um deputado ou uma deputada para a esquerda", relatou,

De Viana do Castelo, segundo o dirigente do BE, "o CDS elegeu um deputado, mas vai deixar de eleger".

Pedro Filipe Soares deixou o aviso: "um deputada ou uma deputada perdida pela direita é um deputado ou uma deputada do Bloco de Esquerda".

"É essa a força que nós estamos também a sentir aqui em Viana do Castelo", declarou.