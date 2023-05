Pedro Filipe Soares vai colocar lugar à disposição, mas admite continuar como líder parlamentar

© António Cotrim/Lusa (arquivo)

Pedro Filipe Soares é líder parlamentar do Bloco de Esquerda desde 2012, quando substitui Luís Fazenda, e admite continuar no cargo caso seja essa a intenção da nova comissão política do partido. Em entrevista à TSF admite, no entanto, que vai colocar o cargo à disposição.

Apoiante de Mariana Mortágua, a favorita a suceder a Catarina Martins na liderança bloquista, Pedro Filipe Soares lembra que "não se despediu das suas funções" e "se for esse o entendimento" da nova direção, "terá toda a disponibilidade".

"Tenho toda a disponibilidade para os cargos que o partido entender que estão no espaço das minhas possibilidades e, por isso, é uma discussão que a comissão política terá em breve. Se entenderem que tenho esse perfil, tenho toda a disponibilidade para continuar", assume.

Questionado se vai colocar o lugar à disposição, Pedro Filipe Soares responde sem meias palavras: "Como é óbvio". Até porque, acrescenta o deputado eleito pelo círculo eleitoral do Porto, a função de líder parlamentar "também depende dos ciclos internos do partido".

"A comissão política terá de ser eleita e determina, depois, o relacionamento com o grupo parlamentar e é quem tem uma opinião nessa matéria. É uma responsabilidade dividida. O grupo parlamentar elege a liderança parlamentar, mas fá-lo em conjunto com a comissão política", explica à TSF.

Mariana Mortágua e Pedro Soares candidatam-se à sucessão de Catarina Martins, na liderança bloquista. A deputada é a favorita à vitória.