Início de um novo ciclo? Pedro Nuno Santos demite-se do secretariado nacional do PS

Por Francisco Nascimento 04 Janeiro, 2023 • 10:59

Pedro Nuno Santos pediu a demissão do Secretariado Nacional do Partido Socialista, a notícia foi avançada pela SIC Notícias e confirmada pela TSF por fontes próximas ao processo. O antigo governante pediu também a suspensão do mandato de deputado por 30 dias.

A TSF apurou que, no entendimento de Pedro Nuno Santos, este é "um ciclo que termina" já que estava na direção do PS desde que António Costa assumiu a liderança do partido. O socialista deixa o cargo depois da saída do Governo, após a polémica indemnização de meio milhão de euros paga pela TAP a Alexandra Reis.

Pedro Nuno Santos tem lugar assegurado na Assembleia da República, já que foi eleito deputado pelo círculo eleitoral de Aveiro nas últimas legislativas. No entanto, pediu a suspensão do mandato de deputado durante 30 dias, o período mínimo possível.

O secretariado é o órgão executivo da Comissão Política Nacional responsável por assegurar a execução das deliberações e decisões dos órgãos nacionais do partido, tomar as deliberações necessárias à sua direção e assegurar o funcionamento coeso e regular da estrutura partidária.