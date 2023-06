Pedro Nuno Santos mostra-se "orgulhoso" dos lucros na TAP e CP e deixa temas quentes para CPI

O ex-ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos © Paulo Spranger/ Global Imagens

Por Judith Menezes e Sousa com Cátia Carmo 06 Junho, 2023 • 15:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ex-ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, defendeu esta terça-feira o trabalho feito na TAP e na CP, duas empresas que deixou a dar lucro. Sem descolar do guião e da disciplina autoimposta, deixou as polémicas para a próxima semana e justificou que os 55 milhões de euros a David Neeleman resultaram da avaliação feita pelos advogados tendo em conta os direitos dos privados previstos no acordo parassocial.

"Havia uma avaliação dos riscos, mas o que era fundamental era nós, rapidamente, tomarmos o controlo da empresa para podermos efetivar o auxílio de emergência. Sem auxílio de emergência a TAP fechava e essa é a razão da negociação", explicou Pedro Nuno Santos na Comissão de Obras Públicas.

Pedro Nuno Santos adiantou ainda que estes 55 milhões de euros foram o ponto de equilíbrio para evitar essa litigância.

Ouça o resumo da audição de Pedro Nuno Santos por Judith Menezes e Sousa 00:00 00:00

"Os 55 milhões de euros foram o ponto de encontro entre duas partes que não tinham acordo. O ponto de referência para a partida do Estado português foi aquilo que se entendeu como risco potencial de uma litigância a partir, obviamente, do que estava no acordo parassocial", justificou o ex-ministro das Infraestruturas.

Adiantou ainda que, depois de conhecidos os resultados da auditoria, a TAP estava em negociação com a Airbus para rever os contratos. O antigo ministro desconhece o atual ponto da situação, mas alimenta uma certeza sobre o passado.

"Que a TAP tenha sido enganada, que o Governo português do PSD tenha sido enganado, que o país tenha sido enganado. Tem que se confirmar se aquela auditoria que a TAP fez tem alguma veracidade, porque se ela tiver alguma veracidade, então nós, enquanto país, nós todos enquanto cidadãos e os senhores deputados também, todos temos de exigir que os contratos sejam revistos", sublinhou.

Sobre a privatização, ainda durante a gestão PSD/CDS, só sobraram críticas do antigo ministro.

"Significava que o negócio, se corresse bem, qualquer mais-valia gerada era do privado. Se o negócio corresse mal, o Estado pagava. Para o bem a empresa era do privado, para o mal era do Estado", esclareceu Pedro Nuno Santos.

Além disso, rejeita que o plano de reestruturação que aconteceu sob sua tutela tenha sido um desastre e garantiu que era a solução possível para salvar a companhia.

"Com os cortes salariais, a diminuição do quadro de pessoal da TAP foi altamente agressiva. Foi dura para os trabalhadores, mas foi fundamental para salvar a empresa", defendeu o ex-ministro.

Sem se querer pronunciar em detalhe sobre o processo de privatização que o atual Governo quer concretizar, Pedro Nuno Santos mostrou-se contido nas apreciações, exceto quando desabafou que o aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, está a rebentar pelas costuras. A juntar ao ataque ao PSD, Pedro Nuno Santos defendeu o legado que deixou nas Infraestruturas.

"Não há mais nenhum Governo e não há mais nenhum ministro nos últimos 50 anos que se possa gabar de ter deixado as suas funções com a TAP e a CP a dar lucro", acrescentou.

A audição desta terça-feira foi de cerca de três horas e meia, mas Pedro Nuno Santos diz estar preparado para enfrentar cerca de dez horas na comissão de inquérito à TAP na próxima semana.