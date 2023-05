Pedro Nuno Santos ouvido a 15 de junho. Medina encerra audições na comissão de inquérito à TAP

© António Cotrim/Lusa

É a audição mais aguardada e, nesta terça-feira, ficou escolhida a data: Pedro Nuno Santos presta esclarecimentos aos deputados na comissão parlamentar de inquérito a 15 de junho, às 16h. No dia anterior, à mesma hora, é a vez do antigo secretário de Estado Hugo Santos Mendes.

Os dois governantes deixaram o Governo após a polémica indemnização de meio milhão de euros a Alexandra Reis e, entretanto, não voltaram a falar sobre o caso, nem sobre a gestão na companhia aérea. Vão quebrar o silêncio a meio de junho, no Parlamento.

Cabe a Fernando Medina encerrar as audições da comissão parlamentar de inquérito, a 16 de junho, às 10h. Antes, pela sala 6 do Parlamento, onde decorre a comissão, vão ainda passar outros nomes: é o caso do atual governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, e dos antigos ministros João Leão, Pedro Marques e António Pires de Lima.

Aos jornalistas, o presidente da coissão parlamentar de inquérito, António Lacerda Sales, revelou que os deputados delinearam "por unanimidade" o calendário dos trabalhos, que ficarão concluídos na data prevista.

"Foi consensualizado, entre todos os diferentes grupos parlamentares, concluir as audções no prazo previsto de 16 de junho. Efetuámos 31 audições presenciais e estão em falta 18 presenciais e onze por escrito", disse.

Os deputados contam ter as conclusões dos trabalhos ,num relatório que será votado por todos os grupos parlamentares, a 13 de julho, antes do final da sessão legislativa.