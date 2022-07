Pedro Nuno Santos responde a Montenegro: "Quando não se tem substância ofende-se o adversário"

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos © José Coelho/Lusa

O ministro das Infraestruturas condena "o estilo desrespeitoso e ofensivo para com os adversários políticos que caracteriza o líder do PSD", depois de Luís Montenegro ter defendido que não reconhece "autoridade política" a Pedro Nuno Santos para intervir no diálogo sobre o aeroporto e que o interlocutor no Governo é o primeiro-ministro.

"Do ministro das Infraestruturas, sinceramente não lhe reconheço autoridade política para poder intervir neste diálogo porque eu nunca sei, nem os portugueses sabem, se ele está ou não sintonizado com o primeiro-ministro", considerou Luís Montenegro esta quinta-feira.

Em declarações aos jornalistas à margem de uma visita a uma obra para reabilitação de habitações em Setúbal, Pedro Nuno Santos responde que quem lhe confere, ou não, autoridade política não é o líder do PSD. "Quem me confere autoridade política é o primeiro-ministro."

"Normalmente quando não se tem substância ofende-se o adversário", atira.

Pedro Nuno Santos responsabiliza o PSD pelos atrasos no aumento da capacidade aeroportuária na região de Lisboa, acusando o PSD de "se pôr numa fotografia da qual faz parte".

Depois de Luís Montenegro ter afirmado que o processo atrasou "porque o PS não se entendeu com os seus colegas de coligação governativa e parlamentar na altura, que era o PCP e o BE", o ministro lembra que a questão vem do governo anterior.

A posição do PCP e do Bloco de Esquerda, "que sempre se opuseram à solução para o novo aeroporto encontrada pelo executivo de Passos Coelho" era conhecida, pelo que "nunca iam facilitar o processo" para esse plano, justifica.

Os comunistas "fizeram um conjunto de exigências que atrasou a concretização da solução que tinha sido escolhida e decidida por um governo do PSD".