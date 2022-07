Pedro Nuno Santos saiu a meio, mas Costa mantém aeroporto como tema "tabu"

© Manuel Fernando Araújo/Lusa

Na comissão nacional do PS, nem à porta fechada António Costa falou sobre a polémica com o novo aeroporto de Lisboa. A oposição interna pediu explicações, mas o líder socialista deixou a minoria crítica sem resposta. Depois de o primeiro-ministro ter admitido adiar o referendo à regionalização, os autarcas apelaram a que avance na data prevista.

Pedro Nuno Santos saiu a meio da reunião, e não ficou para ouvir a oposição interna apelar a esclarecimentos sobre a polémica com o novo aeroporto de Lisboa. Sobre o assunto, nem uma palavra de António Costa, mas a TSF apurou que dentro de portas, Daniel Adrião, que concorreu contra António Costa nas últimas eleições para secretário-geral do PS, pediu explicações.

Daniel Adrião alega que, na génese do problema, está a cisão com a esquerda, que ditou o fim da geringonça, e que terá desagradado a Pedro Nuno Santos.

Regionalização? Para 2024, pedem os autarcas

Na reunião, a grande maioria das intervenções serviu para destacar o trabalho "do absoluto" António Costa que se mostrou desagradado com as palavras de Luís Montenegro. O líder social-democrata atirou para depois de 2026 um referendo à regionalização, deixando o PS sozinho.

No entanto, os autarcas socialistas pediram que o referendo avance em 2024, como previsto, mesmo com a oposição do PSD.

Dirigentes pedem reintegração de Maximiano Serra

Além das intervenções políticas, um grupo de 20 dirigentes nacionais entregou um requerimento para que o partido readmita Maximiano Serra, militante histórico e resistente antifascista, que foi expulso do PS por ter concorrido pelo "Nós Cidadãos" nas eleições autárquicas de 2021.

De Carlos César, presidente do PS, ficou a garantia de que o partido vai avaliar a situação. Manuel Alegre, histórico socialista, já tinha pedido que a expulsão "fosse revertida".