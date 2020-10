Pedro Rodrigues quer "PSD a liderar" e desafia militantes para "compromisso"

© Sara Matos/Global Imagens

Por Filipe Santa-Bárbara 14 Outubro, 2020 • 19:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pretende-se que seja uma reflexão que resulte num "compromisso para um novo projeto político em Portugal". E não, não é um novo partido, é mesmo para tentar levar o PSD "a liderar uma nova maioria para Portugal". É este o objetivo do deputado e antigo líder da JSD Pedro Rodrigues num desafio público endereçado, sobretudo, aos militantes do partido.

"O propósito é convocar os portugueses, em especial os militantes do PSD, para que em conjunto e de forma participativa possamos construir um compromisso para um novo projeto político em Portugal que possa ajudar pela positiva e de forma muito construtiva a que o PSD volte a liderar uma nova maioria para Portugal", explica o deputado à TSF.

Pedro Rodrigues ainda "não teve ocasião" de falar com Rui Rio sobre o assunto, mas desde logo não considera que este movimento colida com o Conselho Estratégico Nacional (CEN) do partido. "Nem nós nos substituímos ao CEN, nem o CEN esgota toda a capacidade de reflexão", diz o deputado sobre esta iniciativa "que parte do PSD e do centro direita para a direita democrática e moderada" e onde "todos são bem-vindos".

"É um projeto assente na ideia de que é preciso libertar a classe média da asfixia fiscal em que está mergulhada, é preciso desenvolvermos uma trajetória sustentada que permita que os rendimentos dos portugueses possam aumentar e trabalharmos no sentido de assentarmos o nosso desenvolvimento económico em serviços e indústrias de alto valor acrescentado", sublinha o parlamentar para quem este é "o momento certo" para fazer a reflexão com a chegada dos fundos europeus na mira.

Com ideia de apresentar conclusões daqui a sete meses, Pedro Rodrigues explica à TSF que "os grupos de trabalho funcionarão de forma altamente participada num ambiente e espaço de cocriação" e que nesta fase, decorrente da pandemia, funcionarão numa plataforma online.

Prometendo para breve o anúncio de figuras que estarão com ele nesta reflexão, Pedro Rodrigues lançou paralelamente um livro em formato eletrónico com os dez desafios que considera que estão colocados neste momento no país, como são exemplo a regeneração dos partidos e do sistema político, a reforma fiscal ou a saúde e a coesão territorial.