Pedro Sousa Rodrigues substitui Alexandra Reis como secretário de Estado do Tesouro

O economista Pedro Sousa Rodrigues, assessor do Conselho de Administração da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), vai substituir Alexandra Reis como secretário de Estado do Tesouro, lê-se na página da Presidência da República.

Pedro Sousa Rodrigues é natural do Porto, tem 48 anos, é mestre em ciências empresariais e possui uma especialização em Finanças pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Desde março do ano passado que era assessor do Conselho de Administração da AICEP.

Em 27 de dezembro, o ministro das Finanças, Fernando Medina, demitiu Alexandra Reis das funções de secretária de Estado do Tesouro, menos de um mês depois de a ter convidado para este lugar no Governo e ao fim de quatro dias de polémica com a indemnização de 500 mil euros que esta gestora de carreira recebera da TAP, empresa então tutelada por Pedro Nuno Santos.

Alexandra Reis recebeu uma indemnização para sair antecipadamente, em fevereiro, de administradora executiva da transportadora aérea. Em junho, foi nomeada pelo Governo para a presidência da Navegação Aérea de Portugal (NAV) e em dezembro assumiu as funções de secretária de Estado do Tesouro.

A decisão de indemnizar Alexandra Reis, noticiada pelo Correio da Manhã, foi criticada por toda a oposição e, inclusivamente, por vários dirigentes do PS, e posta em causa pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Após o anúncio da saída de Alexandra Reis, o secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Santos Mendes, que acompanhou esse processo junto da TAP, também pediu a demissão do Governo, o que levou logo a seguir Pedro Nuno Santos a solicitar ao primeiro-ministro a sua exoneração do executivo.