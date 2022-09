Pensionistas vão receber suplemento extra de meia pensão já em outubro © Pedro Correia/Global Imagens (arquivo)

Por TSF/Lusa 05 Setembro, 2022 • 20:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os reformados vão receber um suplemento extra equivalente a meio mês de pensão pago de uma só vez já em outubro, anunciou esta segunda-feira primeiro-ministro, após uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros.

Além disso, os pensionistas vão ter em janeiro um aumento entre 4,43% e 3,53% em função do valor da sua pensão.

António Costa especificou que a proposta que o Governo vai enviar para a Assembleia da República prevê que as pensões até 886 euros vão aumentar 4,43%; as cujo valor oscila entre os 886 e os 2.659 euros aumentem 4,07%, enquanto as restantes (que estariam sujeitas a atualização tendo em conta a fórmula legal em vigor) aumentarão 3,53%.