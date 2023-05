Portugueses "vão poder votar em mobilidade" nas eleições europeias

© Pedro Granadeiro / Global Imagens

Por David Alvito 17 Maio, 2023 • 13:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal está contra a data para as eleições europeias de 2024, que vão realizar-se entre os dias 6 e 9 de junho, mas com a decisão tomada, é preciso arranjar soluções para evitar a abstenção.

Tiago Antunes, secretário de Estado Dos Assuntos Europeus já tinha adiantado à TSF que o voto em mobilidade era uma possibilidade. Agora, depois da confirmação da data, o governante afirma que, após esta decisão, "entramos numa fase seguinte, que é de procurar facilitar ao máximo o exercício ao direito de voto e promover a maior participação eleitoral possível. Será possível o voto antecipado, em mobilidade. No domingo anterior, qualquer pessoa poderá votar, em qualquer lugar, à escolha, tal como tem acontecido nos últimos atos eleitorais.

Temos já uma confirmação escrita por parte dos serviços jurídicos do conselho de que, embora a data oficial das eleições europeias tenha de ser entre 6 e 9 de junho, é possível ocorrer, no fim de semana anterior, o voto antecipado em mobilidade.

Será sempre possível votar, ou no próprio dia, ou no domingo anterior, em qualquer lugar à escolha do cidadão. Além disso, estamos a olhar e a estudar, para ver outras formas que possam facilitar mais, para promover a participação no ato eleitoral".

Ouvido pela TSF, secretário de Estado Dos Assuntos Europeus adiantou que tudo foi feito para mudar a data das eleições, mas as regras e o calendário não favoreceram Portugal.

"Ao longo das últimas semanas desenvolvemos um trabalho diplomático intensíssimo, aos mais variados níveis, para alterar a data que está prevista por defeito, que é esta, de 6 a 9 de junho. Mas, quer as regras aplicadas, quer o calendário estavam contra nós. No calendário porque todos os estados-membros estavam confortáveis com esta data, Portugal era mesmo o único Estado-membro que tinha objeções a este calendário, e havia mesmo um número significativo de estados-membros que tinha esta data como a sua data preferencial. Por outro lado, as regras também não nos favoreciam, uma vez que, por defeito, o que está previsto é que as eleições europeias tenham lugar neste fim de semana, porque é o mesmo fim de semana das primeiras eleições europeias, que tiveram lugar em 1979. É possível mudar, mas para mudar é preciso unanimidade" sublinha Tiago Antunes.